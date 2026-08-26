Врач Осипов напомнил пенсионерам о важности вакцинации против гриппа

Специалисты Роспотребнадзора определили наилучший период для прививки против гриппа. Расскажем, кому вакцина особенно необходима, почему и нужно ли соблюдать особый режим после процедуры.

Сезонная защита

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Это связано с тем, что полноценная и надежная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу, для выработки защитных антител после прививки требуется 2-4 недели", – пояснили в ведомстве.





пресс-служба Роспотребнадзора Вакцина от гриппа дает защиту на один сезон, поскольку вирусы гриппа постоянно мутируют с появлением новых измененных штаммов.

Чтобы своевременно реагировать на это, ВОЗ ежегодно анализирует циркуляцию вирусов и дает прогноз, какие именно штаммы будут наиболее активны в предстоящем сезоне. Именно на основании этого исследования разрабатывается вакцина нового состава, которая включает актуальные антигены.

"На сезон 2026-2027 годов в состав вакцин включены следующие штаммы вирусов гриппа: вирус, подобный A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09. Вирус, подобный A/Darwin/1454/2025 (H3N2). Вирус, подобный B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria)", – уточнили в ведомстве.

Специалисты предупредили, что ежегодная прививка – единственный способ настроить иммунную систему на борьбу с теми вирусами, которые реально угрожают в этом сезоне.

Иммунный барьер

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сроки, рекомендованные Роспотребнадзором, являются оптимальными для формирования иммунитета, отметил заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов.

В беседе с Москвой 24 он уточнил, что вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев и показана всем возрастным группам, но особенно важна для пожилых старше 60 лет. С возрастом иммунная защита ослабевает, а наличие хронических патологий повышает риск тяжелого течения гриппа и развития осложнений.



Андрей Осипов заслуженный врач Российской Федерации Беременные также входят в группу повышенного риска, поскольку в этот период иммунитет ослаблен. В первом триместре вакцинацию обычно не проводят, оптимальным сроком считается второй. К этому времени плод надежно защищен плацентарным барьером, а нагрузка на организм матери еще не максимальна.

Для будущих мам используются препараты с минимальным риском побочных эффектов – сплит-вакцины, содержащие не вирусы, а только их белковые частицы-антигены, которые запускают выработку антител.



Также важно делать прививку от гриппа и пациентам с онкологией. Все потому, что заболевание может привести к серьезным осложнениям и ухудшению общего состояния. Однако процедуру стоит проводить только после консультации с лечащим врачом.

Риски осложнений ниже

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Осипов подчеркнул, что вакцина не дает абсолютной гарантии от заражения гриппом, но она существенно облегчает течение болезни и снижает риск осложнений, напомнил врач.

"Грипп очень опасен своими последствиями: он может поражать легкие, почки, головной мозг и систему кроветворения", – предупредил врач.



Он также уточнил, что противопоказания в таком случае немногочисленны. От подобной прививки стоит отказаться детям до 6 месяцев, пациентам с острыми заболеваниями и в период обострения хронических патологий. Вакцина может спровоцировать иммунный ответ и ухудшить состояние.

"Однако после снижения температуры или снятия обострения прививку делать можно и нужно. Также вакцинация противопоказана при аллергии на куриный белок, поскольку все препараты изготавливаются на его основе", – уточнил Осипов.



Специальной подготовки к процедуре не требуется: достаточно отсутствия температуры, признаков респираторных заболеваний и обострений. После прививки лучше находиться под наблюдением врачей в течение 30 минут, а далее можно отправляться домой, заключил Осипов.

