Юрист Барсова оценила ситуацию с врачом, уволенным после ссоры с антиваксерами

Эндокринолог потеряла работу в столичной клинике после конфликта с антипрививочниками, который разгорелся в комментариях под одним из ее постов. Как врачам защитить себя в подобных ситуациях, разбиралась Москва 24.

"Не показатель моей человечности"

Детский врач-эндокринолог Елена Шкарупа лишилась работы в частной московской клинике после конфликта с антипрививочниками. Причиной послужил пост в блоге, где специалист развенчивала мифы о вреде вакцинации. В ответе на него один из пользователей обвинил врача в проплаченной публикации. Специалист отреагировала на это, сделав репост ответа с нецензурной припиской.



Подобная реакция спровоцировала десятки других комментариев. Одни встали на сторону врача, а другие, напротив, начали ее осуждать и оскорблять. Перепалка дошла и до руководства клиники: одна из девушек отметила их официальный аккаунт в обращении к Елене. Пользовательница обругала специалиста и предложила организации проверить, что публикует их сотрудница.



Вскоре врач сообщила в блоге, что прекращает работу в клинике (при этом на момент публикации материала имя Елены Шкарупы еще числится на сайте заведения).





Елена Шкарупа врач-эндокринолог Я больше не веду прием из-за ситуации с матом в соцсетях. Приношу свои извинения руководству за то, что могла своим общением вне работы, не со своими пациентами, в своих соцсетях повлиять и создать репутационные риски.

По словам врача, теперь она вовсе не хочет работать в медицине. Елена поделилась с подписчиками, что долгие годы тратила время, писала статьи, просвещала, чтобы потом "доставить удовольствие антиваксерам", пишущим жалобы и требующим уволить человека. Высказалась эндокринолог и по поводу мата в своей речи.



"Да, я могу выразиться, честно в этом признаюсь. А еще у меня розовые волосы, но это все не показатель работы и профессионализма. Не показатель моей человечности и не касается других сфер жизни", – ответила она хейтерам.



Также Елена Шкарупа подчеркнула, что, несмотря на всю критику, не собирается отказываться от собственного мнения по поводу прививок. По ее словам, пропаганда отказа и антинаучные подходы к "лечению" – это работа против человечества.



В ответ на это многие прислали специалисту слова поддержки.



"Клиника себе этим увольнением нанесла непоправимый репутационный риск, о чем мы обязательно им сообщим в отзывах о них", "просто поддержать вас: сектанты часто находят себе жертву, к сожалению, так произошло и с вами. Держитесь", "очень вам сочувствую. Не складывайте лапки", – призвали комментаторы.



Некоторые также отметили, что хотели бы наблюдаться у этого врача.

В целом, оценивая движение антиваксеров, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина подчеркнула, что запретить их деятельность невозможно. По ее мнению, любые ограничения лишь провоцируют обратную реакцию.



Татьяна Соломатина зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бороться с антипрививочниками надо совершенно иными, цивилизованными методами. Например, через разъяснительную работу и доступное информирование о необходимости этой процедуры, ее значении для здоровья каждого человека и общества в целом.

Она напомнила, что коллективный иммунитет формируется только при условии вакцинации определенного количества людей.

"На сегодняшний день прививки остаются единственным эффективным средством профилактики инфекционных заболеваний, альтернативы им нет. Безусловно, к этому процессу надо относиться очень серьезно, ответственно", – подчеркнула Соломатина.





Злоупотребление правом?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Медицинский юрист Алена Барсова отметила в разговоре с Москвой 24, что если группа лиц организует кампании для причинения вреда врачу, а не защиты себя, то это может рассматриваться как злоупотребление правом. В итоге пострадавший может подать на компенсацию морального вреда, а также защиту чести, достоинства и деловой репутации.

Если же работодатель в итоге увольняет медика исключительно под давлением интернет-кампании, законность этого оценивается по ТК РФ.

"Сам факт общественного недовольства не является самостоятельным законным основанием для увольнения", – заявила она.

Эксперт также добавила, что единой статьи за "интернет-травлю" или "буллинг" в российском законодательстве нет. Однако наказать обидчиков можно по отдельным действиям.

Если в адрес врача звучат унизительные выражения и нецензурная брань, то возможно наказание по статье об оскорблении (5.61 КоАП РФ).

"В данном случае для граждан это от 3 до 5 тысяч рублей. Если оскорбление совершено публично (в интернете, СМИ) – от 5 до 10 тысяч. Кроме того, при наличии множества публикаций ответственность может наступать за каждую", – предупредила эксперт.

Однако если распространяются заведомо ложные сведения (например, "врач калечит детей", "покупает диплом", "получает деньги за вакцинацию" и так далее), то здесь речь идет уже об уголовном преступлении, а именно о статье "Клевета" (128.1 УК РФ).

"Согласно первой части, максимальные санкции предусматривают штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы до 160 часов. Однако, если такое высказывание было публично распространено через интернет, штраф доходит до 1 миллиона рублей, также возможно лишение свободы на срок до 2 лет", – подчеркнула специалист.

В свою очередь, в ситуациях, когда врачу пишут "мы тебя найдем", "ты пожалеешь", "уничтожим", "сломаем жизнь", может применяться статья 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Наказание в данном случае предусматривает в том числе обязательные работы до 480 часов, ограничение свободы на срок до 2 лет и лишение свободы до 2 лет.





Алена Барсова медицинский юрист Само по себе массовое направление жалоб работодателю не запрещено законом, поскольку граждане имеют на это право в соответствии со статьей 33 Конституции РФ. Однако если обращения содержат ложь, угрозы, давление, а также требования уволить врача под угрозой репутационных атак, то каждое действие должно оцениваться отдельно. Если жалобы построены исключительно на заведомо ложных обвинениях, то здесь тоже возможна квалификация по статье "Клевета".

Кандидат медицинских наук, эксперт качества медицинской помощи, судебно-медицинский юрист Иван Печерей добавил в разговоре с Москвой 24, что медработнику, полагающему, что отзыв о нем является оскорбительным, следует также обратиться в прокуратуру.





Иван Печерей кандидат медицинских наук, эксперт качества медицинской помощи, судебно-медицинский юрист В настоящее время в свободном доступе размещено методическое пособие "Оскорбление" от Национальной медицинской палаты. В нем подробно описано данное правонарушение, характеризующие его признаки и алгоритм действий для пострадавших.

Медицинским работникам, желающим защитить свои личные права, нарушенные вследствие оскорбления, рекомендуется обратиться в Ассоциацию по защите прав в сфере здравоохранения. Либо к юристам, специализирующимся на подобного рода делах, заключил Иван Печерей.