Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 08:00

Наука
Главная / Истории /

Стартап Life Biosciences объявил набор добровольцев для тестов инъекции против старения

Молодильный укол? Как работает новый препарат, обращающий старение вспять

Бостонский биотехнологический стартап Life Biosciences объявил, что его первый пациент получил инъекцию для перепрограммирования клеток, призванную обратить возрастные изменения вспять. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: depositphotos/robertprzybysz

Вернуть утраченную молодость человечество пыталось всегда. Достаточно вспомнить молодильные яблоки, воду из волшебного "источника молодости" и попытки царя из "Конька-Горбунка" стать юным с помощью термических ванн. Конечно, все это технологии из сказок, но похожие мотивы есть в фольклоре абсолютно всех народов. Это означает, что мечта о вечной молодости существует примерно столько же, сколько само человечество.

На сегодняшний день едва ли не самым заметным направлением в этой области является косметология, в том числе и хирургическая. Но, как все понимают, это всего лишь корректировка внешности, никаких внутренних процессов не изменяющая. Медицина сделала первый шажок к реальному омоложению лишь совсем недавно, с появлением эпигенетического перепрограммирования – метода, который заставляет стареющие клетки снова действовать как молодые.

По факту это сброс биологического возраста клетки с помощью стирания "молекулярных меток" на ДНК, управляющих активностью генов. С течением времени в ДНК накапливаются различные сбои, вызванные воздействием среды, и метод позволяет осуществить "сброс настроек до заводских". Понятно, что первым делом ученые попытались перепрограммировать раковые клетки – и в ряде случаев это им удалось: клетки вернулись к исходному состоянию, восстановив нормальную работу.

Фото: 123RF.com/armmypicca

Стартап из Бостона под названием Life Biosciences уже довольно давно работает в этом направлении. Таких компаний довольно много, среди их инвесторов – фармацевтические гиганты и богатейшие представители бизнеса. Например, глава OpenAI Сэм Альтман и основатель Amazon, владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос, что говорит о перспективности разработок.

До последнего момента испытания метода проводились только на мышах и обезьянах, но на днях стартап заявил о начале тестирования на людях. СМИ тут же опубликовали заголовки, намекающие о том, что изобретена "живая вода", возвращающая цветущую юность.

Фото: 123RF.com/olegdudko

На самом деле, конечно, все обстоит совсем не так. В рамках эксперимента исследователи из Life Biosciences ввели в глазное яблоко пациента с глаукомой препарат ER-100. Его задача – воздействовать на нейроны зрительного нерва. В предыдущих опытах препарат действительно позволял восстановить зрение лабораторных животных – это подтвердили множество проверок и повторных экспериментов. Настала очередь людей.

Теперь в течение полугода авторы исследования будут наблюдать за пациентом, чтобы убедиться в действенности метода, а также отследить вероятные осложнения. Но уже сейчас стартап объявил о поиске следующих добровольцев: клиники в Бостоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чарльстоне набирают пациентов с глаукомой или неартериитной передней ишемической оптической нейропатией. Обе эти болезни заключаются в деградации зрительного нерва, вызванной в первом случае повышенным внутриглазным давлением, а во втором – нарушенным кровоснабжением.

К сожалению, волшебной таблетки, полностью возвращающей молодость, пока не существует. Эпигенетическое перепрограммирование – метод дорогой, сложный, да еще и воздействующий только на определенные виды клеток. Однако даже такие результаты позволяют надеяться, что в обозримом будущем человечество найдет метод как можно дольше (в идеале всегда) оставаться в полном расцвете сил.

Правда, даже такие радужные перспективы открывают перед нами новые проблемы. Например, что мы в таком случае будем делать с перенаселением планеты, которое неминуемо возникнет? Впрочем, такими вопросами задаваться еще очень рано.

Хотя…

Читайте также


Гринько Николай

наукаистории

Главное

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика