Стартап Life Biosciences объявил набор добровольцев для тестов инъекции против старения

Бостонский биотехнологический стартап Life Biosciences объявил, что его первый пациент получил инъекцию для перепрограммирования клеток, призванную обратить возрастные изменения вспять. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Вернуть утраченную молодость человечество пыталось всегда. Достаточно вспомнить молодильные яблоки, воду из волшебного "источника молодости" и попытки царя из "Конька-Горбунка" стать юным с помощью термических ванн. Конечно, все это технологии из сказок, но похожие мотивы есть в фольклоре абсолютно всех народов. Это означает, что мечта о вечной молодости существует примерно столько же, сколько само человечество.

На сегодняшний день едва ли не самым заметным направлением в этой области является косметология, в том числе и хирургическая. Но, как все понимают, это всего лишь корректировка внешности, никаких внутренних процессов не изменяющая. Медицина сделала первый шажок к реальному омоложению лишь совсем недавно, с появлением эпигенетического перепрограммирования – метода, который заставляет стареющие клетки снова действовать как молодые.

По факту это сброс биологического возраста клетки с помощью стирания "молекулярных меток" на ДНК, управляющих активностью генов. С течением времени в ДНК накапливаются различные сбои, вызванные воздействием среды, и метод позволяет осуществить "сброс настроек до заводских". Понятно, что первым делом ученые попытались перепрограммировать раковые клетки – и в ряде случаев это им удалось: клетки вернулись к исходному состоянию, восстановив нормальную работу.

Стартап из Бостона под названием Life Biosciences уже довольно давно работает в этом направлении. Таких компаний довольно много, среди их инвесторов – фармацевтические гиганты и богатейшие представители бизнеса. Например, глава OpenAI Сэм Альтман и основатель Amazon, владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос, что говорит о перспективности разработок.

До последнего момента испытания метода проводились только на мышах и обезьянах, но на днях стартап заявил о начале тестирования на людях. СМИ тут же опубликовали заголовки, намекающие о том, что изобретена "живая вода", возвращающая цветущую юность.

На самом деле, конечно, все обстоит совсем не так. В рамках эксперимента исследователи из Life Biosciences ввели в глазное яблоко пациента с глаукомой препарат ER-100. Его задача – воздействовать на нейроны зрительного нерва. В предыдущих опытах препарат действительно позволял восстановить зрение лабораторных животных – это подтвердили множество проверок и повторных экспериментов. Настала очередь людей.

Теперь в течение полугода авторы исследования будут наблюдать за пациентом, чтобы убедиться в действенности метода, а также отследить вероятные осложнения. Но уже сейчас стартап объявил о поиске следующих добровольцев: клиники в Бостоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чарльстоне набирают пациентов с глаукомой или неартериитной передней ишемической оптической нейропатией. Обе эти болезни заключаются в деградации зрительного нерва, вызванной в первом случае повышенным внутриглазным давлением, а во втором – нарушенным кровоснабжением.

К сожалению, волшебной таблетки, полностью возвращающей молодость, пока не существует. Эпигенетическое перепрограммирование – метод дорогой, сложный, да еще и воздействующий только на определенные виды клеток. Однако даже такие результаты позволяют надеяться, что в обозримом будущем человечество найдет метод как можно дольше (в идеале всегда) оставаться в полном расцвете сил.

Правда, даже такие радужные перспективы открывают перед нами новые проблемы. Например, что мы в таком случае будем делать с перенаселением планеты, которое неминуемо возникнет? Впрочем, такими вопросами задаваться еще очень рано.

Хотя…

