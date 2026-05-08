08 мая, 00:01

Наука
Зарубежные ученые нашли опасные токсины в веганских продуктах

Без мяса опаснее? Как зарубежные ученые выявили опасность веганских продуктов

Международная группа исследователей изучила 212 образцов веганских блюд и напитков. В каждом из них обнаружены ядовитые соединения. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Сегодня вегетарианская и более строгая веганская диета – дело личного выбора: ассортимент крупных торговых сетей позволяет найти замену практически любому продукту. Не важно, по каким причинам вам нужна смена диеты: производители давно освоили эту область и наполнили полки растительными сырами, мясом, молоком и так далее.

Основное сырье для веганской кухни – это бобовые (соя, нут, чечевица), злаки (овес, киноа, рис), орехи, семена, овощи, фрукты и грибы. Для имитации продуктов животного происхождения используют соевый белок, пшеничный глютен (сейтан) и растительные масла. Самые разные добавки позволяют имитировать практически любой вкус, так что времена пресных "морковных котлет" давно прошли.

Но несмотря на то что эта индустрия вот уже добрый десяток лет, как перестала быть нишевой, крупных исследований на эту тему проводится не очень много. Поэтому ученые из итальянского Пармского университета совместно с коллегами из британского Крэнфилдского университета решили тщательно изучить состав максимального количества вегетарианских продуктов, которые можно найти в продаже.

Для эксперимента было закуплено 212 образцов различных блюд и напитков, найденных в британской рознице (итальянские продукты почему-то в исследованиях не участвовали). Лабораторным тестам подверглись вегетарианские бургеры, куриное мясо на растительной основе, веганские сосиски, альтернативное молоко из разных видов сырья и многое другое.

Результаты исследования удивили: абсолютно все образцы содержали по крайней мере один из 19 известных микотоксинов, а некоторые – несколько. Микотоксины – это природные ядовитые соединения, вырабатываемые грибами. Откуда же они взялись в вегетарианских продуктах?

Все дело в сырье – тех самых бобовых, зерновых и так далее. Во время хранения такие "исходники" могут подвергаться воздействию плесени, которая, как известно, относится к царству грибов. Существуют исследования, согласно которым при употреблении даже в небольших количествах микотоксины могут накапливаться в организме и вызывать проблемы со здоровьем. В очень серьезных случаях их воздействие способно привести к дисфункции печени и почек, угнетению иммунной системы и даже развитию онкологических заболеваний. Но в традиционной диете растительная пища чередуется с животными белками, и токсинов в организм, соответственно, попадает меньше. Если же рацион состоит исключительно из растительных продуктов, то грибных ядов в нем пропорционально больше.

Старший преподаватель микологии Крэнфилдскогго университета Андреа Патриарка говорит: "Микотоксины естественным образом присутствуют в продуктах питания, полностью исключить их из рациона невозможно. Поэтому потребителям не стоит бояться и отказываться от разнообразия. Однако при появлении на рынке новых продуктов возникает серьезная проблема, поскольку сегодня не существует установленных правил контроля за содержанием микотоксинов".

Бить тревогу пока рано – любые исследования необходимо проверять и перепроверять, проводя повторные тесты. Но авторы работы считают, что она послужит сигналом для более детального изучения рынка веганских продуктов и введения новых нормативов для их производства. Надеемся, что все будет хорошо.

Хотя…

Гринько Николай

наукаистории

