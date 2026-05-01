Гигантские осьминоги могли быть главными хищниками в океанах 100 млн лет назад

Японские палеонтологи считают, что в меловом периоде высшими хищниками океанов были вовсе не динозавры, а гигантские и очень умные осьминоги. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: реконструированное изображение гигантского осьминога Nanaimoteuthis haggarti. Department of Earth and Planetary Sciences, Hokkaido University

Почти на каждой средневековой карте можно найти изображения гигантских головоногих моллюсков, утаскивающих на дно целые корабли. Современный кинематограф активно использует этот миф, с завидной периодичностью выпуская фильмы об исполинских осьминогах, способных утопить даже атомную подводную лодку.

Считается, что подобные легенды могли появиться из-за встреч мореплавателей с гигантскими кальмарами – головоногими моллюсками Architeuthis, существующими и поныне. Длина их тела может достигать восьми метров, что делает их одними из крупнейших по величине беспозвоночных животных.

Однако даже такой гигант не способен увлечь на глубину не то что торговый корабль, но и рыбацкую лодку, а потому изображения с гравюр никто не воспринимает всерьез. При этом можно вспомнить, что легенды о драконах тоже долго относили к разряду выдумок, пока в начале XIX века не было открыто существование динозавров. Похоже, что с мифологическим Кракеном скоро может произойти то же самое.

Палеонтологам вообще очень мало известно о доисторических моллюсках. Дело в том, что эти животные состоят в основном из мягких тканей, которые практически не сохраняются в виде окаменелостей. Древние моллюски, о которых нам хоть что-то известно, обладали раковинами, по которым их и можно определить, – различные виды аммонитов и наутилусов изучены достаточно хорошо, хотя, например, до сих пор ведутся жаркие споры о том, сколько у них было щупалец.

От осьминогов же, живших в океанах миллионы лет назад, не осталось практически ничего – мягкие ткани не фоссилизируются. Впрочем, есть важное исключение: у головоногих моллюсков есть единственная твердая часть. Это так называемый клюв – по внешнему виду и строению он очень напоминает клюв попугая, состоит из хитина и расположен в самом центре тела, там, где сходятся все щупальца. Он служит для захвата и измельчения добычи – крабов, моллюсков, рыбы. Поскольку пищевод осьминога проходит сквозь его мозг (именно так!), животное не может глотать крупные куски: пища должна быть перетерта очень мелко. Кстати, именно размер клюва определяет, сможет ли осьминог пролезть в узкое отверстие.

Фото: нижние челюсти ископаемых осьминогов. Science.org

У древних осьминогов клювы тоже были, и это единственное, что сохранилось до наших дней в виде ископаемых останков. Ученые из Университета Хоккайдо изучили найденные окаменелости и следы износа на них, чтобы восстановить размеры и особенности питания древних головоногих. Они пришли к выводу, что клювы, найденные в Японии и на острове Ванкувер у тихоокеанского побережья Канады, принадлежат двум видам – Nanaimoteuthis jeletzkyi и Nanaimoteuthis haggarti. Сравнив, как размеры клюва соотносятся с длиной тела у современных моллюсков, исследователи пришли к выводу, что доисторические восьмирукие хищники могли достигать до 18,6 метра в длину!

До сих пор наука точно не знала, чем питались эти животные и, соответственно, какое место они занимали в пищевой цепочке, поскольку содержимое их желудков не сохранилось. Японские палеобиологи подошли к вопросу о рационе с другой стороны: они изучили повреждения клювов. Износ по краям и на кончиках окаменевших челюстей позволяет предположить, что N. jeletzkyi и N. haggarti были плотоядными и дробили панцири, а также твердые кости своей добычи. При этом износ был асимметричным, и это указывает на то, что разные части мозга этих животных были приспособлены для выполнения разных задач, то есть у этих беспозвоночных был достаточно развитый интеллект.

Фото: сравнение размеров морских хищников мелового периода. Department of Earth and Planetary Sciences, Hokkaido University

Долгое время считалось, что в позднем меловом периоде, когда на суше доминировали знаменитые тиранозавры, царями морей были гигантские рептилии мозазавры. Похоже, школьные учебники придется пересмотреть, указав, что высшим морским хищником позднего "мела" (72–100 миллионов лет назад) были исполинские и очень умные осьминоги.

Кракены все-таки существовали, но, разумеется, дожить до средневековья, чтобы топить трехмачтовые бриги, никак не могли.

Хотя...