Движение перекроют в центре Москвы 4 мая

03 мая, 09:41

В МИД РФ будут добиваться реакции на преступления Киева против журналистов

Москва продолжит добиваться международной реакции на преступления Киева против российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Неприкрытое наступление Запада на сами принципы здорового демократического общества и фундаментальные права человека осуществляется на фоне единодушного молчания профильных международных структур, таких как ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН и ОБСЕ, чей долг и смысл существования заключается в недопущении подобных проявлений", – приводятся ее слова на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнула, что международные институты закрывают глаза на преступления киевского режима против мирного населения, к которому относятся и сотрудники СМИ. Захарова отметила, что они не замечают сознательные убийства и нападения на журналистов и военкоров, ограничиваясь бессодержательными ремарками.

"Мы, в свою очередь, не позволим им прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских головорезов и их западных кураторов", – добавила она.

Ранее военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания. Он скончался из-за удара украинского дрона. Помимо него, тяжелые ранения получил военкор Юрий Войткевич.

