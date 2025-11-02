МИД РФ: Москва продолжит отстаивать права российских СМИ за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва продолжит отстаивать профессиональные права российских СМИ за рубежом, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов опубликован на сайте дипведомства.

По словам дипломата, страна также будет последовательно работать над созданием безопасных условий для деятельности СМИ в любой точке мира, добиваться справедливого возмездия для виновных в преступлениях против отечественных журналистов.

При этом международные правозащитные структуры, такие как Управление ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), ОБСЕ и ЮНЕСКО замалчивают смерти представителей масс-медиа.

Их политическая ангажированность выражается и в выгораживании виновных, что разрушает саму идею универсальности принципа прекращения безнаказанности и предотвращает подобные институты в бесполезные конструкции, отметила Захарова.

Она напомнила об опубликованном в декабре прошлого года докладе гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022–2023 годы. В нем, уточнила представитель МИД РФ, были сознательно проигнорированы данные об убитых Киевом российских журналистах и военкорах.

Выявленные в документе расхождения подорвали репутацию организации как надежного и достоверного источника, а также стали ударом по авторитету Азуле.

Россия надеется, что грядущая смена руководства ЮНЕСКО выправит работу в сфере защиты безопасности представителей СМИ, вернув ее к базовым принципам добросовестности, равноудаленности и беспристрастности, указала Захарова.

Она добавила, что безнаказанность за убийства и теракты против журналистов подталкивает Киев, покрываемый иностранными кураторами, к совершению новых преступлений. Только с начала 2025 года от рук украинских военных погибли по меньшей мере 6 сотрудников российских СМИ.

В середине октября стало известно о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева. Он скончался в Запорожской области из-за удара украинского дрона. Помимо него, тяжелые ранения получил военкор Юрий Войткевич.

Союз журналистов России выразил соболезнования семье и коллегам Зуева. В Минцифры заверили, что окажут необходимую помощь родственникам военкоров.