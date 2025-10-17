Союз журналистов РФ выразил соболезнования семье погибшего военкора Зуева

Фото: ТАСС/Пелагия Тихонова

Союз журналистов России (СЖР) выразил соболезнования семье и коллегам погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя СЖР Владимира Соловьева.

О гибели Зуева стало известно 16 октября. Военкор скончался в Запорожской области из-за удара украинского БПЛА.

Уточнялось, что это произошло при выполнении им журналистского задания. Также тяжелые ранения получил военный корреспондент Юрий Войткевич.

В Минцифры РФ указывали, что окажут всю нужную помощь семьям Зуева и Войткевича. Глава ведомства Максут Шадаев добавлял, что журналисты отважно выполняли свой долг, а их смелость и профессионализм должны быть примером для других.

