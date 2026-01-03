Кадыров опроверг слухи о своей госпитализации в Москву

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал в своем телеграм-канале видео с главой республики Рамзаном Кадыровым, в котором тот опроверг новые сплетни о своем здоровье, а также о якобы госпитализации в Москву.

Дудаев заявил о новых вбросах, распространяемых "сатанистами" ("Международное движение сатанистов" признано Верховным судом экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что Кадыров якобы в критическом состоянии был госпитализирован в Москву. В связи с этим министр поинтересовался у главы Чечни, как он себя чувствует.

"Настрой боевой. Люди нормальные понимают нас, а эти сатанисты и неонацисты свое дело делают, им за это платят. Что бы мы ни говорили, что бы ни показывали - все равно будут эти сплетни", – ответил Кадыров.

Он добавил, что в данный момент держит мусульманский пост уразу, а также собирается пойти на тренировку.

Ранее Кадыров в ходе прямой линии заявил, что не хочет жить до старости. Таким образом он ответил на вопрос, кем он видит себя в преклонные годы.

При этом Кадыров выразил готовность принять участие в выборах главы Чечни в 2026 году. Однако он указал, что пойдет на выборы при условии, если его поддержат Владимир Путин и народ.