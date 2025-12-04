Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:17

Политика

Кадыров отреагировал на слова Путина о войне с Европой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не собирается церемониться с теми, кто попытается развязать войну против России. Таким образом он отреагировал на слова Владимира Путина о готовности войны с Европой.

"Все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил развязать войну с Россией. У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если это все начнется, вы же не обидетесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться?" – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Путин заявлял, что Россия не собиралась и не собирается воевать с европейскими странами, однако если Европа начнет войну, то РФ готова "прямо сейчас". Однако в таком случае, по словам президента, Москве "не с кем будет договариваться".

Кроме того, Путин подчеркнул, что Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине и мешает президенту США Дональду Трампу достичь мира с помощью переговоров.

Путин заявил, что изменения Запада в мирных предложениях направлены на срыв процесса

Читайте также


политика

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика