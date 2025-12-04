Кадыров отреагировал на слова Путина о войне с Европой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не собирается церемониться с теми, кто попытается развязать войну против России. Таким образом он отреагировал на слова Владимира Путина о готовности войны с Европой.

"Все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил развязать войну с Россией. У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если это все начнется, вы же не обидетесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться?" – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Путин заявлял, что Россия не собиралась и не собирается воевать с европейскими странами, однако если Европа начнет войну, то РФ готова "прямо сейчас". Однако в таком случае, по словам президента, Москве "не с кем будет договариваться".

Кроме того, Путин подчеркнул, что Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине и мешает президенту США Дональду Трампу достичь мира с помощью переговоров.