Путин заявил, что РФ готова к войне с Европой при необходимости

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Если Европа начнет войну, то Россия готова "прямо сейчас". Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Он подчеркнул, что при этом РФ не собиралась и не собирается воевать с европейскими странами.

"Я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений", – сказал Путин, добавив, что в таком случае Москве "не с кем будет договариваться".

Кроме того, по словам президента, Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине и мешает президенту США Дональду Трампу достичь мира с помощью переговоров.

"Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают. У них нет мирной повестки. Они же на стороне войны", – отметил глава государства.

Российский лидер пояснил, что предложенные Европой по мирному плану предложения направлены на блокировку процесса. Тем самым европейская сторона планирует "свалить" на Россию сворачивание мирного процесса.

Ранее Путин заявлял, что Россия готова зафиксировать положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. Он также назвал чушью и ложью подобные сообщения. При этом, добавил президент, РФ намерена обсуждать с западными странами вопросы общеевропейской безопасности и стратегической стабильности.

По данным СМИ, в Европе сейчас рассматривают возможные незапланированные военные учения НАТО и кибернападения в качестве ответа на якобы угрозы со стороны России.