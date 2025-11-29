Форма поиска по сайту

29 ноября, 17:10

Политика

Премьер Польши Туск заявил, что НАТО создавалось против России

Фото: AP Photo/Cancillería del primer ministro de Polonia

Североатлантический альянс формировался против России. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.

"Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии", – указал он.

При этом Туск выразил надежду на то, что "ничего не изменилось".

Ранее СМИ сообщали, что в Германии разрабатывают план переброски 800 тысяч военных НАТО на восток на случай войны с Россией. Сама ФРГ в рамках плана будет плацдармом для переброски сил, но линия фронта не будет проходить по ее территории.

При этом Россия готова зафиксировать положение о том, что не намерена нападать на европейские страны, заявил Владимир Путин. Глава государства добавил, что Россия готова обсуждать с западными странами вопросы общеевропейской безопасности и стратегической стабильности.

