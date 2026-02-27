Силы ПВО сбили за ночь 95 беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России в ночь на пятницу, 27 января. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, вражеские дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Краснодарском крае, Московском регионе, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее украинские войска ударили по химзаводу ПАО "Дорогобуж" в Дорогобужском районе Смоленской области. Для этого были применены не менее 30 дронов, которые оказались снаряжены взрывчатыми устройствами.

В результате погибли 7 человек, не менее 10 получили ранения. Помимо этого, были повреждены элементы инфраструктуры завода, пожарная часть и машина для ликвидации возгораний. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.