Диетолог Лебедева: резкий отказ от мяса в начале поста опасен дефицитом белка

Фото: 123RF.com/pokpak

Резкий отказ от мяса и молока в начале поста опасен дефицитом белка, потерей мышечной массы и другими проблемами со здоровьем. Об этом предупредила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Питательные вещества из вышеуказанных продуктов сложно получить из растительной пищи, пояснила эксперт, добавив, что из-за нехватки белка, например, организм начинает расщеплять собственные мышцы для получения аминокислот.

"Чтобы избежать стрессовой нагрузки на организм и сохранить здоровье, нужно входить в режим поста постепенно", – посоветовала она в беседе с RT.

В противоположном случае постящихся ждет слабость, снижение физической выносливости, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, а также нарушения в работе сердца, сосудов, опорно-двигательного аппарата и мочеполовой системы.

Более того, постоянный голод зачастую приводит к увеличению потребления углеводов, таких как хлеб, крупы, картофель и сладкая постная выпечка. Это вызывает выброс инсулина, повышает аппетит и может привести к лишнему весу и отекам.

Для предотвращения этих проблем Лебедева рекомендует постепенно входить в пост и поддерживать баланс. Например, начать можно с каши со свежими и квашеными овощами, зеленью, фруктами или ягодами в пропорции 50 на 50.

"Овощи и фрукты – полезный источник клетчатки, который благотворно влияет на пищеварение. Также в пост очень важно употреблять белок. С учетом ограничений на продукты животного происхождения его можно добирать из бобовых (гороха, фасоли, чечевицы) и рыбы", – заключила диетолог.

Ранее стало известно, что посетителям рыбных рынков "Москва – на волне" предлагается 10-процентная скидка на некоторые товары по случаю Великого поста. Акция продлится до 11 апреля.

Такие товары отмечены особыми ценниками. Акция не только познакомит покупателей с ассортиментом рынков, но и позволит разнообразить рацион в период поста. В основном на прилавках представлены морепродукты с Дальнего Востока и из северных морей. Они остаются свежими и сохраняют яркий вкус.