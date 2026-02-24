Форма поиска по сайту

24 февраля, 21:23

Общество

В РПЦ назвали духовной ошибкой желание похудеть во время Великого поста

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Попытка использовать Великий пост как время для коррекции фигуры лишена духовного смысла. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил священник Владислав Береговой.

Он подчеркнул, что человек, который думает, будто Бог порадуется соблюдению диеты, заблуждается. При этом, по его словам, в самом желании заняться здоровьем греха нет, важно лишь не подменять духовные цели поста бытовыми. Священник добавил, что многие в этот период, наоборот, набирают вес, поскольку разрешенные продукты нередко оказываются весьма калорийными.

Береговой напомнил, что главная задача христианина в дни Великого поста – чаще посещать особые богослужения, причащаться Святых Тайн, читать Евангелие, которое многие годами откладывают, а также высвобождать время для дел милосердия, анализа своей жизни и духовного совершенствования.

"Если ты только ничего не ешь, то ты просто худеешь. Какая тебе награда от Бога? Никакая. Твоя награда – в лайках под твоими фотографиями в соцсетях. Главное: ты голоден для того, чтобы был сыт тот, кто голодает в течение года. Средства, которые ты сэкономишь на дорогих продуктах, отдай нуждающемуся. Великий пост – это период анализа всей своей жизни и духовного роста", – отметил священник.

По его словам, пост – это средство для ощущения радости Пасхи и тот, кто проживет его добродетельно и духовно активно, встретит Воскресение Христово с подлинным преображением души.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что Великий пост может привести к стрессу, если человек воспринимает его как тяжелую повинность. Она объяснила, что в таком случае вырабатывается кортизол, поэтому вместо обновления запускаются гены, отвечающие за разрушение. По словам специалиста, готовиться к посту необходимо круглый год.

обществорелигия

