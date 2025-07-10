Депутат Иванов: православие не требует креститься при каждом случае

10 июля, 09:23Общество
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
В православии нет строгих правил, требующих креститься при каждом случае. Об этом заявил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов в беседе с RT.
По его словам, осенение крестом перед храмом или часовней означает выражение почтения и уважения к святыне. Крестное знамение – это не просто механический ритуал, а осознанное обращение к Богу, подчеркнул он.
Иванов также указал на важность правильного воспитания детей в этом вопросе.
"Когда мы учим детей креститься при виде храма, важно объяснять им смысл этого действия. Пусть лучше ребенок перекрестится один раз, но с пониманием, чем десять раз механически", – пояснил чиновник.
Как отметил парламентарий, в разных регионах России есть свои благочестивые традиции. Например, где-то принято креститься при виде каждого храма, а где-то – только при входе в него или перед иконой.
"И то и другое – проявление нашей веры", – заключил он.
Ранее Иванов рассказал россиянам, в чем заключается православный подход к еде. По его словам, в православии нет строгих запретов на конкретные продукты, за исключением поста.
Как уточнил депутат, церковь не запрещает мясо, молоко или другие продукты как "нечистые". Однако он предостерег от крайностей в питании и подчеркнул, что пост – это средство духовного роста, а не диета.