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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл является одним из первых защитников Отечества и православной веры. Об этом заявил Владимир Путин во время своего визита в Курскую область 20 мая.

Президент провел совещание с руководителями муниципалитетов.

"Здесь уже просили передать низкий поклон патриарху. Я обязательно это сделаю", – сказал российский лидер, добавив, что настрой патриарха "передается не только священнослужителям, но и всему народу ".

По словам Путина, Русская православная церковь (РПЦ) многократно, на протяжении всей истории показывала, что она всегда со своим народом.

Глава государства также отметил состояние храмов в Курской области после атак ВСУ.

"Знаем также, что оставленные храмы противник превратил практически в крепости и при их освобождении, этих зданий и сооружений, был нанесен серьезный ущерб", – сказал Путин.

Как ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия не оставит православных людей Украины в беде. РФ будет работать над тем, чтобы каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях, добавил министр.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал западные страны прекратить поощрять варварскую политику Киева в отношении православных верующих на Украине. Дипломат добавил, что ответственность за действия киевских властей понесут в том числе и представители западных стран.