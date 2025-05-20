Лавров: РФ не оставит православных людей на Украине в беде

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Россия не оставит православных людей Украины в беде. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на приеме по случаю православной Пасхи, передает ТАСС.

Глава МИД России также подчеркнул, что Москва будет добиваться того, чтобы законные права православных людей уважались на Украине. Кроме того, РФ будет работать над тем, чтобы каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях, добавил Лавров.

В августе прошлого года Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий в стране каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). По словам украинского депутата Ярослава Железняка, в народе его называют законом о запрете московской церкви.

В Госдуме сравнили этот закон с легализацией гонения на православных верующих канонической церкви. В связи с этим укрытием может стать Россия, отметил депутат ГД Виталий Милонов.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал западные страны прекратить поощрять варварскую политику Киева в отношении православных верующих на Украине. Дипломат добавил, что ответственность за действия киевских властей понесут в том числе и представители западных стран, утаить преступления Киева от своей общественности не получится.