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Закон о запрете канонической УПЦ на территории Украины легализует гонения на православных верующих канонической церкви. В связи с этим укрытием может стать Россия, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда".

Парламентарий отметил, что тысячи жителей стран Запада регулярно сталкиваются с притеснениями, а их дети вынуждены изучать неолиберальные ценности.

Таким людям хочется жить в соответствии с традиционными ценностями, и Россия становится для них "ковчегом", отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ в августе. Информация об этом была опубликована на портале Верховной рады. Документ начнет действовать в конце сентября.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что запрет канонической УПЦ является "полноценным сатанизмом". Замглавы Совбеза считает, расплата накроет Украину не в далеком будущем, то есть не после "перехода в мир иной". По его мнению, наказание будет земным, жестоким, мучительным и свершится скоро.

