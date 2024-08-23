Медведев назвал запрет УПЦ на Украине "полноценным сатанизмом"

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Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) является "полноценным сатанизмом", поддерживаемым Западом, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Это уже не деятельность отдельных еретиков и их последователей, как во времена Ария, Аполлинария Лаодикийского или константинопольского епископа Македония. Это полноценный сатанизм, который исповедуют кокаиновая тварь и его вурдалаки", – подчеркнул политик.

Медведев добавил, что "цивилизованный Запад" активно поддерживает это с целью нанести максимальный ущерб России и ее гражданам. При этом Медведев убежден, что запрет УПЦ не пройдет даром киевскому режиму – он будет разрушен, как "Содом и Гоморра".

Более того, как считает замглавы Совбеза, расплата накроет Украину не в далеком будущем, то есть не после "перехода в мир иной". По его мнению, наказание будет земным, жестоким, мучительным и свершится скоро.

"Ибо сказано: "Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревах; и висели они на деревах до вечера", – процитировал Медведев библейскую Книгу Иисуса Навина стих 10:26.

Верховная рада 20 августа приняла законопроект, запрещающий в стране каноническую УПЦ. По словам депутата украинского парламента Ярослава Железняка, граждане его называют законом о запрете московской церкви. Во втором чтении он собрал 265 голосов. Документ вступит в силу спустя 30 дней со дня его официального опубликования.