Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в селе Печеском Хмельницкой области

Фото: телеграм-канал "Хмельницька єпархія УПЦ"

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Печески Хмельницкой области. Об этом сообщается в телеграм-канале Хмельницкой епархии УПЦ.

"Местные сторонники ПЦУ <...> при бездействии сотрудников полиции завладели помещениями храма", – указано в сообщении.

Отмечается, что активисты также вытолкали из храма его настоятеля. Захват Свято-Покровского храма произошел в субботу, 27 января. В епархии подчеркнули, что действия активистов и властей нарушают конституцию.

Формальным поводом для захвата храма послужили незаконные сборы, которые были проведены еще в октябре прошлого года. Согласно заявлениям епархии, тогда собрание неизвестных людей было выдано за сборы религиозной общины с целью перевода храма в ПЦУ. Местные власти на основании этих сборов провели перерегистрацию храма.

В конце августа прошлого года раскольники ПЦУ захватили два храма канонической УПЦ в двух селах в Хмельницкой области, несмотря на желание настоятелей и прихожан остаться в юрисдикции УПЦ.

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