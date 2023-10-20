МИД РФ призвал международные организации повлиять на Киев в вопросе запрета УПЦ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Россия призывает профильные международные организации убедить Киев отказаться от "позорной идеи" запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

В министерстве призвали Украину соблюдать международные документы, по которым государство должно обеспечить "гармоничное развитие религиозных общин и организаций, право человека на свободу вероисповедания".

Как утверждает Аскальдович, в условиях грядущего на Украине "средневекового мракобесия" нужно объединить старания всех демократических стран, чтобы начать борьбу с "актом произвола", который направлен против канонической УПЦ.

"Этот по всем параметрам позорный и юридически ничтожный документ, противоречащий Конституции самой Украины, по сути, направлен на уничтожение Украинской православной церкви", – говорится в заявлении Аскальдовича, размещенном на сайте МИД РФ.

При этом посол предупредил, что такое "законодательное оформление" гонений на УПЦ спровоцирует новые преследования ее приверженцев.

19 октября Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о запрете УПЦ. Его поддержали 267 депутатов из 226 необходимых.

В конце августа раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в двух селах в Хмельницкой области, несмотря на желание настоятелей и прихожан остаться в юрисдикции УПЦ. Этими действиями раскольники нарушили права верующих и закон Украины.

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