Раскольники захватили два храма канонической УПЦ в Хмельницкой области

Фото: телеграм-канал "Хмельницька єпархія УПЦ"

Раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в двух селах в Хмельницкой области. Об этом рассказали в пресс-службе местной епархии.

"19 и 20 августа на территории Красиловского благочиния Хмельницкого района Хмельницкой епархии произошел захват Свято-Николаевского храма в селе Митинцы и Свято-Иоанно-Богословского храма в селе Волица, несмотря на волеизъявление настоятелей и прихожан остаться в юрисдикции УПЦ", – сказано в заявлении.

По словам представителей епархии, такими действиями раскольники нарушают права верующих и закон Украины.

Захваты начались несмотря на договоренности между руководителями ПЦУ и УПЦ и духовенством вместе с верующими о прекращении вражды и примирении. В их договоренности говорится, что диалог между православными юрисдикциями должен осуществляться на фоне прекращения столкновений на местах.

Источник отмечает, что на Украине собираются полностью запретить каноническую УПЦ, в связи с чем в парламент уже внесли соответствующий законопроект.

Утром 6 июля украинские власти заняли корпуса Киево-Печерской лавры. В УПЦ уточнили, что силовики опечатали корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля канонической церкви. Отмечалось, что доступ в Киево-Печерскую лавру будет ограничен с 5 июля. "Нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы "Живоносный источник" будет с указанной даты постоянно закрыт.

Власти Украины потребовали от монахов УПЦ освободить Киево-Печерскую лавру