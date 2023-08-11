Легойда назвал закрытие лавры для верующих вопиющим актом антицерковной политики Киева

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Решение украинских властей закрыть для паломников Нижнюю лавру в Киеве является вопиющим актом антицерковной политики Киева, сообщил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что проходу верующих в обитель препятствуют сотрудники полиции и спецподразделений.

Ранее сообщалось, что руководство украинского музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" с 11 августа закрывает для посетителей вход в Нижнюю лавру.

Утром 6 июля украинские власти заняли корпуса Киево-Печерской лавры. В УПЦ уточнили, что силовики опечатали корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля канонической церкви.

Отмечалось, что доступ в Киево-Печерскую лавру будет ограничен с 5 июля. Уточнялось, что "нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы "Живоносный Источник" будет с указанной даты постоянно закрыт.

У Киево-Печерской лавры начались столкновения верующих с полицией Украины