Украинские силовики оцепили корпуса Киево-Печерской лавры

Фото: телеграм-канал "Адвокат Микита Чекман"

Украинские власти заняли корпуса Киево-Печерской лавры, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на адвоката Никиту Чекмана, который представляет интересы канонической Украинской православной церкви.

Адвокат также опубликовал фото- и видеозаписи, на которых украинские силовики оцепили некоторые помещения лавры и не допускают к ним людей. Представитель УПЦ призвал прихожан приехать в лавру и не допустить ее захвата.

Чекман отметил, что сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" пробрались в один из корпусов. Он подчеркнул, что таким образом они нарушили закон.

Кроме того, в УПЦ уточнили, что силовики опечатали корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля канонической церкви.

"В Киево-Печерской лавре представители заповедника с помощью силовиков опломбируют здания монастыря. Сегодня утром сломали замки и опечатали 70-й корпус, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ", – заявили в пресс-службе УПЦ.

Ранее сообщалось, что доступ в Киево-Печерскую лавру будет ограничен с 5 июля.

До этого украинские власти лишили монахов канонической УПЦ доступа к некоторым корпусам Киево-Печерской лавры и потребовали освободить помещения до 4 июля. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

В канонической УПЦ заявили, что требование властей Украины к монахам является безосновательным, это самоуправство.

В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта Украины для опечатывания корпусов