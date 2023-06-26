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В ЮНЕСКО заявили, что не участвуют в вывозе реликвий из Киево-Печерской лавры
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ЮНЕСКО не имеет договоренностей о перемещении реликвий Киево-Печерской лавры, о которых ранее сообщили в Службе внешней разведки России, заявил представитель международной организации Томас Маллар.
"ЮНЕСКО не участвует в передаче культурных ценностей, упомянутых в заявлении", – цитирует его ТАСС.
6 июня монахов Киево-Печерской лавры обязали покинуть обитель.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Киев и ЮНЕСКО пришли к соглашению о вывозе христианских ценностей из Киево-Печерской лавры, в том числе святых мощей.
По его словам, в целях безопасности ценности передадут в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана. Это, указывается в сообщении, будет сделано под предлогом спасения их от российских ракетных ударов.
В свою очередь, Русская православная церковь выразила обеспокоенность в связи с сообщением СВР о возможном вывозе властями Украины святынь и мощей из Киево-Печерской лавры в Европу.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал дать верующим канонической Украинской православной церкви (УПЦ) убедиться в сохранности святынь.
В РПЦ назвали "чудовищным актом" возможный вывоз ценностей Киево-Печерской лавры
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