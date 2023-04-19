Адвокат заявил, что помещение монастыря Киево-Печерской лавры опечатали

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Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" проникли в помещение монастыря и опечатали его, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Никиту Чекмана, выступающего в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

По его словам, они повредили имущество монастыря, взломав замки в помещения лавры. Полиция представителей монастыря внутрь не пустила. В связи с этим против представителей заповедника и полиции подано заявление о правонарушении.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали уведомление, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

1 апреля власти Украины предъявили наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу подозрения в сотрудничестве с российской стороной. По словам очевидцев, СБУ начала обыскивать дом митрополита. Сейчас митрополит находится под домашним арестом.