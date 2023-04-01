Наместник Киево-Печерской лавры сообщил о предъявлении ему подозрений

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что украинские власти предъявили ему подозрения. Об этом заявляет РИА Новости.

"Сегодня в 07:30 мне вручили подозрение. Сейчас в моем доме будут обыски", – подчеркнул он.

По словам очевидцев, Служба безопасности Украины (СБУ) начала обыскивать дом митрополита. Наместник Киево-Печерской лавры добавил, что ого обвинили в сотрудничестве с Россией.

"Еще и говорят, что я проклинал президента", – указал он.

До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что настаивает на выселении монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. При этом он пообещал, что власти не будут применять силу.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

30 марта стало известно, что Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры о недопустимости расторжения договора. Подготовительное заседание по делу назначено на 26 апреля.

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