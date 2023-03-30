Религиовед заявил, что выдворение монахов УПЦ является нарушением прав человека

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Незаконное выдворение монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры станет доказательством нарушения прав человека на Украине, заявил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. Об этом сообщает "Радио 1".

"Украинская власть фактически приватизировала церковь, что противоречит международным обязательствам и соглашениям, в том числе Европейской конвенции об основных правах и свободах", – сказал он.

Лункин добавил, что выход из правового поля заставляет сделать вывод, что военная диктатура сложилась не только в политической сфере Украины, но и в религиозной. Все это может привести и к усилению разногласий между Константинопольским и Московским патриархатами, между Западом и Востоком. К тому же это грозит и отречением от традиционных ценностей, причем президент Украины Владимир Зеленский уже делает шаги в этом направлении.

В решении вопроса может помочь Папа римский Франциск, который даст представителям РПЦ возможность на то, что он возвысит свой голос и призовет власти Украины к возвращению в правовое поле, отметил эксперт.

"Папа римский Франциск действительно открыто заявил, что он обеспокоен ситуацией вокруг Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавры. <...> Но религиозные лидеры могут влиять только своим словом. Но слово должно быть все-таки адресным", – резюмировал религиовед.

Своим мнением по поводу ситуации поделился и заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он сравнил Православную церковь Украины (ПЦУ) с пародийной церковью макаронного монстра, сопоставив ее статус с УПЦ.

"Какая разница, в какую церковь человек ходит – в православную или церковь летающего макаронного монстра? Для нас ПЦУ – это примерно то же самое, что церковь летающего макаронного монстра", – заявил он в эфире "Соловьев Live".

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из лавры. Местные СМИ также сообщали, что верующие канонической церкви ночуют в Лавре, опасаясь захвата монастыря.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.



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