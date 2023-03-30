Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому в связи с выселением монахов

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Господь не простит президенту Украины Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из лавры. С таким заявлением выступил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский портал "Страна.ua".

"Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу", – обратился митрополит к украинскому лидеру.

Местные СМИ также сообщают, что верующие канонической церкви ночуют в Лавре, опасаясь захвата монастыря.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

Патриарх Московский и всея Руси и Кирилл прокомментировал требование украинских властей к монахам Украинской православной церкви покинуть Киево-Печерскую лавру. Он указал, что ультиматум является чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявила, что нарушение прав верующих на Украине является безбожием и сатанизмом. Она подчеркнула, что невозможно мириться с ситуацией, которая творится в стране.

Сотни верующих пришли в Киево-Печерскую лавру в день окончания ультиматума

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