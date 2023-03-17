Посягательства Киева на церковь подтверждают правильность проведения СВО – Песков

Фото: ТАСС/AP/Natacha Pisarenko

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконными попытки украинских властей бороться с православной церковью.

"Безусловно, киевский режим этими незаконными действиями, посягательствами на церковь лишний раз демонстрирует свой характер. Тот самый характер, с которым мы боремся", – заявил представитель Кремля.

По мнению Пескова, происходящее подчеркивает, что Россия "абсолютно правильно" проводит специальную военную операцию.

Пресс-секретарь главы государства также заявил, что РФ осуждает противоправные действия против православной церкви. Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что мировое сообщество не выступает с аналогичным заявлением.

В ноябре Служба безопасности Украины провела обыски в Киево-Печерской лавре. До этого спецслужбы возбудили уголовное дело после якобы исполнения песни о прославлении России.

Впоследствии от монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Украинской Православной Церкви (УПЦ) потребовали покинуть территорию обители до 29 марта 2023 года.

В мае 2022 года собор Украинской православной церкви Московского патриархата объявил о независимости от РПЦ и полной самостоятельности.



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