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СБУ организовала обыски в Киево-Печерской лавре – СМИ
Фото: ТАСС/Zuma
Сотрудники Службы безопасности Украины начали обыски в Киево-Печерской лавре, информирует РИА Новости со ссылкой на украинское интернет-издание.
"СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской лавры", – говорится в сообщении.
До этого украинские спецслужбы возбудили уголовное дело после якобы исполнения песни о прославлении России. На тот момент наместник лавры митрополит Павел рассказал, что пение допустил отец Захарий, который не имеет отношения к богослужению.
Киево-Печерскую лавру государство передало во владение Украинской православной церкви. УПЦ считает, что у Православной церкви Украины (ПЦУ) есть планы по захвату лавры, которые пытаются реализовать с помощью создания мужского монастыря. По информации УПЦ, сейчас участились атаки националистов на храмы и верующих.
Структура ПЦУ была создана в конце 2018 года по решению бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея.
27 мая поступила информация, что Украинская православная церковь Московского патриархата объявила о независимости от РПЦ. Соответствующие изменения Собор УПЦ внес в Устав об управлении.
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