В РПЦ заявили, что никакого заявления об отделении УПЦ не было

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Никакого заявления об отделении Украинской православной церкви от Русской православной церкви не было. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Не было сделано никакого заявления о том, чтобы у Украинской православной церкви появился какой-то новый статус. Наоборот, в очередной раз она подтвердила, что обладает статусом независимости и самостоятельности, который был дан ей еще в 1990 году", – приводит его слова ТАСС.

При этом митрополит Иларион отметил, что принятые Собором УПЦ поправки в устав требуют изучения на предмет их соответствия Грамоте патриарха Алексия II и Уставу Русской православной церкви, согласно которому дополнения должны быть представлены на одобрение Патриарху Московскому и всея Руси.

"Выразить всемерную поддержку и понимание архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Украинской православной церкви, подвергающейся беспрецедентному давлению со стороны представителей раскольнических структур, местных властей, средств массовой информации, экстремистских организаций и националистически настроенной части общественности", – говорится в постановлении Священного синода РПЦ.

Ранее Собор Украинской православной церкви Московского патриархата объявил о независимости от РПЦ. Были приняты изменения и дополнения в Устав об управлении УПЦ, которые свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви.

В конце марта в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на территории Украины. Также документ предполагает изъятие объектов недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности, в аренде или на других основаниях у подконтрольных РПУ организаций.

