В РПЦ рассказали о последствиях запрета УПЦ Московского патриархата на Украине

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Запрет деятельности УПЦ Московского патриархата на Украине усугубит общественное противостояние в религиозной сфере и создаст еще больше ненависти и насилия. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, у УПЦ Московского патриархата есть права самоуправления, она владеет имуществом, назначает своих епископов и священников. При этом единственная связь с РПЦ заключается в каноническом единстве.

Кипшидзе считает, что религиозное противостояние инспирировано Константинопольским патриархатом, создавшим там еще Православную церковь Украины.

"Именно с этого началась кампания по борьбе с УПЦ Московского патриархата, эта кампания развивалась в формах захвата приходов, применения насилия по отношению к священникам и прихожанам. Я надеюсь, что у украинских законодателей хватит благоразумия оценить перспективы, которые повлечет для их страны принятие такого закона", – подчеркнул Кипшидзе.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на территории Украины и изъятии ее имущества. Документ предполагает, что правительство страны должно принять меры по изъятию объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности, в аренде или на других основаниях у таких организаций.

