В Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на территории Украины и изъятии ее имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о любых организациях, подчиняющихся РПЦ. Целью законопроекта названо обеспечение общественной безопасности на Украине. Также документ предполагает, что правительство страны должно принять меры по изъятию объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности, в аренде или на других основаниях у таких организаций.

Ранее РПЦ открыла в Москве штаб адресной помощи беженцам из Донбасса. Прибывающие из ДНР и ЛНР могут получить одежду, продукты, юридическую и психологическую помощь, а также помощь в оформлении и подаче различных документов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

