В РПЦ предложили внести сатанизм в перечень информации, причиняющей вред развитию детей

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Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила внести сатанизм и его пропаганду в список информации, причиняющей вред развитию детей.

Председатель комиссии, священник Федор Лукьянов также призвал создать рабочую группу при Госдуме для разработки нормативно-правовой базы по противодействию распространению такого контента. В группу он предложил включить родителей.

В декабре 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому Роскомнадзор может получить полномочия по установке требований к экспертам, проводящим экспертизу информационной продукции для детей.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости упрочить преимущества отечественной школы из-за наступления извне на традиционные ценности. Она отметила, что в соцсетях значительную аудиторию собирают производители вредного для подростков контента.

