Роскомнадзор предупредил Disney о недопустимости вредного контента для детей

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Роскомнадзор предупредил телеканал Disney о недопустимости распространения вредного для детей контента. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что телеканал Disney до этого выпустил короткометражный анимационный фильм Out, главный герой которого обладает нетрадиционной сексуальной ориентацией. В адрес телеканала было направлено профилактическое письмо, в котором разъясняются нормы законодательства РФ.

"В письме отмечается, что российским законодательством подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей", – пояснили в ведомстве.

Также в Роскомнадзоре отметили, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации является административным правонарушением.

Ранее мировой суд Таганского района столицы оштрафовал компанию Google на 3,5 миллиона рублей за повторный отказ удалить запрещенный контент.