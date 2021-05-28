Роскомнадзор предупредил Disney о недопустимости вредного контента для детей

28 мая, 20:17
Фото: depositphotos/duh84
Роскомнадзор предупредил телеканал Disney о недопустимости распространения вредного для детей контента. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
В Роскомнадзоре напомнили, что телеканал Disney до этого выпустил короткометражный анимационный фильм Out, главный герой которого обладает нетрадиционной сексуальной ориентацией. В адрес телеканала было направлено профилактическое письмо, в котором разъясняются нормы законодательства РФ.
"В письме отмечается, что российским законодательством подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей", – пояснили в ведомстве.
Также в Роскомнадзоре отметили, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации является административным правонарушением.
Ранее мировой суд Таганского района столицы оштрафовал компанию Google на 3,5 миллиона рублей за повторный отказ удалить запрещенный контент.
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