Эксперт оценил возможное замедление сервисов Google

19:27
Фото: depositphotos/lucidwaters
Интернет-эксперт Леонтий Букштейн назвал возможное замедление сервисов Google в России элементом интеллектуальной войны. Об этом он заявил в эфире радио КП.
"Воевать танками, пушками в нашем мире никто не решится – это уничтожение всей планеты, поэтому воюют вот так, потихоньку, в интеллектуальной сфере, как могут, так и качают ситуацию в стране", – заявил специалист.
По мнению Букштейна, ограничения зарубежных интернет-ресурсов со стороны Роскомнадзора остаются достаточно либеральными. Эксперт также отметил, что иностранные платформы позволяют себе игнорировать требования российского регулятора.
Леонтий Букштейн объяснил, что Google намеренно не удаляет запрещенную информацию. Специалист допустил, что на самом деле у компании есть необходимые инструменты для быстрого закрытия доступа к тем или иным материалам.
Суд в Москве 25 мая оштрафовал Google суммарно на 6 миллионов рублей за неудаление запрещенного в Российской Федерации контента.
Накануне в Роскомнадзоре объявили о планах применить к сервисам компании меры по замедлению трафика. Отмечалось, что компания не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенную в России информацию.
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