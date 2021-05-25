Суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей по восьми протоколам за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

"Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего судом было рассмотрено восемь протоколов, по двум из которых вынесен штраф в размере 4 миллиона рублей за каждый, а по шести остальным – 3 миллиона за каждое административное правонарушение.

Еще два аналогичных протокола в отношении Facebook рассмотрят 10 июня, а также два протокола по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ.

До этого Таганский районный суд Москвы оштрафовал за отказ удалить запрещенный контент Google. Сумма взыскания составила 4 миллиона рублей.

В начале мая сообщалось, что суд может оштрафовать платформы Twitter, Google и Facebook на 24 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.