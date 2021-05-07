Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с приложения "Улица Героев"

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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с мобильного приложения "Улица Героев". Об этом сообщается на сайте службы.

"Руководству компании Google LLC направлено письмо с требованием в максимально короткие сроки снять ограничение доступа к приложению "Улица Героев", принадлежащему ГТРК "Саратов", – говорится в сообщении.

Также специалисты потребовали объяснить, почему ограничения были введены, а также сообщить об их снятии.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к странице проекта RT Redfish, который посвящен Второй мировой войне. В службе обратили внимание на то, что действия соцсети нарушают принципы свободного распространения информации. Помимо этого, речь шла о цензуре против российских СМИ.