Twitter уведомили о необходимости удалить запрещенный контент до 15 мая

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Фото: depositphotos/Mactrunk
Соцсеть Twitter удалила 60% запрещенной в России информации. До 15 мая необходимо удалить еще одну тысячу материалов. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
За время принятия ограничительных мер в Twitter выявили свыше 900 новых запрещенных материалов. Среднее время реагирования социальной сети на требования удалить подобный контент составило 81 час. Обычно на удаление отводится 24 часа с момента получения уведомления.
После вновь полученного требования администрация Twitter выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшуюся противоправную информацию и повысить скорость реагирования на заявления Роскомнадзора.
Кроме того, была достигнута договоренность об организации прямой линии связи между подразделениями Роскомнадзора и службой модерации Twitter.
Также администрация соцсети сообщила, что подготовит дорожную карту, следуя которой приведет свою деятельность в РФ в соответствие с российским законодательством.
Ранее в Роскомнадзоре решили продлить меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая. Так как компания решила изменить работу службы модерации в России, ведомство не будет полностью блокировать соцсеть.
Решение о замедлении трафика Twitter было принято 10 марта. В ведомстве отмечали, что это единственная соцсеть, которая не соблюдает российские законы и не хочет удалять запрещенный контент, в том числе детскую порнографию.
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