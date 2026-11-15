Три человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Брянской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали в результате удара украинского дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю в Севском районе Брянской области. Об этом в MAX сообщил глава региона Егор Ковальчук.

Он уточнил, что инцидент произошел недалеко от села Первомайское. Ранения получили 37-летний водитель машины, а также две его пассажирки 63 и 40 лет.

Кроме того, добавил губернатор, при атаке беспилотника на село Дареевск Погарского района был ранен 76-летний местный житель. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Ранее мирный житель пострадал при ударе БПЛА по грузовому автомобилю в Белгороде. Мужчину доставили в городскую больницу № 2 с осколочными ранениями мягких тканей головы. Машина повреждена.

