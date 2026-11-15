Синоптик спрогнозировал мартовско-апрельскую аномалию в Центральной России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На следующей неделе жителей Центральной России ждет необычно теплая для ноября погода – температурный фон будет напоминать март или апрель, несмотря на наступление климатической зимы. Такой прогноз в авторской колонке для ИС "Вести" дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, потепление принесут западные воздушные потоки, которые перемещают через Европу теплые воздушные массы из Атлантики. На их формирование влияет Гольфстрим.

При этом метеорологическая осень пока продолжается, однако предстоящая неделя, вероятно, станет последним относительно теплым периодом перед похолоданием.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что на следующей неделе температура в Москве и Подмосковье будет превышать климатическую норму на 2–3 градуса. Днем воздух прогреется до 4–6 градусов.

При этом наиболее холодными ожидаются ночи на 17 и 18 ноября – температура может опуститься до минус 4 и минус 2 градусов соответственно.

