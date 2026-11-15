В Ростовской области временно изменили схему движения пассажирских поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На направлениях Таганрог – Ростов и Таганрог – Успенская пассажирские составы следуют по временной схеме. Часть поездов уже прошла через участки с ограничениями, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в МАХ.

Изменения связаны с повреждением электроподстанции на станции Таганрог и нарушением работы контактной сети на перегоне Неклиновка – Марцево в результате падения обломков беспилотников.

Аварийно-восстановительные бригады продолжают устранять последствия происшествия. Железнодорожники принимают меры для возвращения движения к штатному режиму.

Уточнить актуальное расписание можно в приложении "РЖД Пассажирам", на официальном сайте компании или по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели инженера электроподстанции и ранении пяти человек при атаке беспилотников на Таганрог и Неклиновский район. Обломки дронов повредили автомобили, участок трассы Р-280 и частный дом.

Кроме того, в Таганроге и квартале Шубин пострадали электроподстанции, на одной из них произошло возгорание. Всего за ночь в регионе нейтрализовали около 50 беспилотников.

