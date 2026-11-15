В Кузбассе 12-летняя девочка погибла при опрокидывании легковушки на трассе

Фото: MAX/"Полиция Кузбасса"

В Топкинском муниципальном округе Кемеровской области автомобиль ВАЗ-2112 съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погибла 12-летняя пассажирка, еще один подросток получил травмы, сообщили в ГСУ МВД по региону.

ДТП произошло около 09:30 – 05:30 по московскому времени – на 35-м километре трассы Кемерово – Промышленная. По предварительным данным, водитель нарушил правила расположения машины на проезжей части, после чего автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся.

Девочка скончалась до приезда скорой помощи. Пострадавшего 13-летнего пассажира доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

После аварии на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела МВД по Топкинскому муниципальному округу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Кроме того, проверку по факту ДТП организовала прокуратура Кемеровской области. Надзорное ведомство также контролирует ход и результаты доследственной проверки, которую проводят сотрудники полиции.

Ранее в городе Большой Камень Приморского края столкнулись автомобиль скорой помощи и машина вневедомственной охраны. После удара легковушка загорелась. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний 2009 года рождения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, прокуратура контролирует проверку.

