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15 ноября, 09:29

Технологии

Новые функции и сервисы появились в приложении "Моя Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильное приложение "Моя Москва" обновили, после чего там появился единый блок "Сферы жизни", который объединил все доступные услуги. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Блок отображается во вкладке "Услуги" и разделен на пять тематических разделов: "Дом", "Семья", "Здоровье", "Транспорт" и "Досуг и билеты". В каждом из них собраны профильные сервисы, а также виджеты с напоминаниями, которые помогают не пропустить передачу показаний счетчиков или запись к врачу. В каждой теме доступна форма обратной связи через кнопку "Служба поддержки".

Кроме того, в темах "Дом" и "Досуг и билеты" появился новый блок "Возможности города". Он доступен пользователям, авторизованным на портале mos.ru, и включает сервисы платформы "Электронный дом" и проекта "Активный гражданин".

"Моя Москва" уже много лет помогает жителям решать повседневные задачи с экрана смартфона. Мы непрерывно развиваем приложение, расширяя его функционал и улучшая его интерфейс. В новой версии мы добавили партнерские сервисы, а также оптимизировали логику отображения услуг", – указал замруководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

В разделе "Дом" жители могут принять участие в общем собрании собственников. Для этого нужно нажать кнопку "Электронный дом" и выбрать адрес из профиля или ввести его вручную. После этого в приложении появится информация о текущем состоянии общих собраний собственников (ОСС).

Тем, кто не подтвердил право собственности на портале mos.ru, будет доступна общая информация об ОСС и его статусе. Чтобы проголосовать, необходимо заполнить раздел "Недвижимость" в личном профиле и дождаться проверки статуса собственника.

В теме "Досуг и билеты" блок "Возможности города" открывает доступ к голосованиям проекта "Активный гражданин". С их помощью москвичи выбирают названия знаковых столичных объектов, предлагают форматы для крупных городских мероприятий, влияют на благоустройство и восстановление исторического облика Москвы. За участие в голосованиях начисляются баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно потратить на товары и услуги организаций-партнеров или направить на благотворительность. Отдельная авторизация для голосования не требуется.

Ранее сообщалось, что за год работы суперраздел "Москва – детям" объединил 55 цифровых услуг и сервисов, а также свыше 100 инструкций о разных жизненных ситуаций для семей. Сервис помогает родителям заботиться о здоровье ребенка, заниматься его образованием, организовывать досуг, развивать творческие и спортивные навыки.

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