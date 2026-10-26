Цифровые сервисы Москвы помогают школьникам с поиском и выбором книг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Цифровые сервисы Москвы помогают школьникам находить учебные материалы и подбирать книги для внеклассного чтения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

В библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) собрано более 1,8 миллиона образовательных материалов по всем учебным предметам. Сервис "Библиотеки Москвы" на портале mos.ru позволяет искать книги в фондах городских библиотек, бронировать их и пользоваться тематическими подборками.

"Цифровая экосистема столицы помогает горожанам всех возрастов в самых разных сферах жизни", – отметили в пресс-службе департамента.

В библиотеке МЭШ представлены материалы для учеников и учителей, а также персональные рекомендации. Например, перед контрольной работой система может предложить школьнику материалы для повторения темы и тренировочные задания. При подборе контента учитываются расписание и образовательные потребности участников учебного процесса.

Рекомендации включают материалы к урокам, подборки по интересам и дополнительные ресурсы партнеров и издательств.

В каталоге сервиса "Библиотеки Москвы" представлено более 15 миллионов изданий – от классических произведений до современных книг. Пользователи могут искать литературу по автору, названию или жанру, а затем отфильтровать результаты по наличию нужного издания в конкретной библиотеке. Выбранную книгу можно сразу забронировать.

Для работы с сервисом понадобится единый читательский билет. Его можно оформить онлайн или получить в любой городской библиотеке. Электронная версия билета доступна в приложении "Мой ID" в виде штрихкода: его нужно показать библиотекарю при получении или возврате книг. Там же можно следить за сроками хранения изданий. Вместо единого читательского билета подойдет карта москвича.

В личном кабинете читателя можно проверять статус бронирования, продлевать срок хранения книги, если на нее нет очереди, и сохранять понравившиеся издания в разделе "Избранное".

На сайте также доступны тематические подборки книг для разных возрастов и классов, а также коллекции произведений по определенным темам и к праздникам. Например, пользователи могут найти издания об искусственном интеллекте и космонавтике, а также подборки ко Дню матери и Новому году.

На главной странице сервиса в разделе "Вам может понравиться" работает рекомендательная система на основе искусственного интеллекта. Она анализирует, какие книги пользователь брал раньше, и предлагает новые варианты – от классики до современных бестселлеров. Кроме того, на странице сервиса можно узнать о мероприятиях в городских библиотеках, включая концерты, лекции и выставки.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичная система образования продолжит развиваться с помощью цифровых решений МЭШ. По его словам, за 10 лет платформа стала крупнейшей в мире образовательной платформой без аналогов.

Ее сервисы совершенствуют для персональной поддержки школьников, в том числе с использованием искусственного интеллекта, и адаптируют для системы среднего профессионального образования.