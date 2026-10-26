Бастрыкин взял на контроль расследование смерти критика Соседова

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование обстоятельств смерти музыкального критика Сергея Соседова в отеле в Нерюнгри. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С такой просьбой к главе СК обратились родственники Соседова. В эфире программы Андрея Малахова они выразили сомнение в полноте расследования. При этом гости предположили возможные нарушения требований безопасности в гостинице, которые могли повлечь падение критика с лестницы.

Как рассказал Малахову племянник Соседова Олег Казанцев, за все время от гостиницы никто не звонил, поэтому семья сама решила направиться в Нерюнгри, чтобы лично поговорить с персоналом отеля. Сотрудники, в свою очередь, отказались давать комментарии и предоставлять видео с камер, расположенных на лестнице. Племянник Соседова также подал заявление в полицию для возбуждения уголовного дела.

По словам инженера технического надзора Андрея Лепесея, в конструкции лестницы установили нарушения, которые могли привести к трагедии.

"Первое нарушение – это разность высоты ступеней на лестничном марше. Второе нарушение – это скольжение, отсутствуют накладки противоскользящие. И третье нарушение – существенное, судя по видео, это норма освещенности, она недостаточная", – указал он.

Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри, куда он приехал для участия в составе жюри конкурса моды и красоты. Ему было 58 лет.

По словам его матери, Соседов скончался в ходе операции, которая потребовалась ему после падения с лестницы в гостинице. Директор отеля Тамерлан Караев уточнял, что Соседов потерял сознание из-за плохого самочувствия.

Церемония прощания и отпевание прошли в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве 30 сентября. Позднее критика похоронили рядом с отцом на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

