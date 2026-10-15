Наследственное дело открыто после смерти критика Соседова

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Наследственное дело открыто после смерти музыкального критика Сергея Соседова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

В документах уточняется, что дело ведет нотариус в Москве. Другие подробности не уточняются.

Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри, куда он приехал для участия в составе жюри конкурса моды и красоты. Ему было 58 лет.

По словам его матери, Соседов скончался в ходе операции, которая потребовалась ему после падения с лестницы в гостинице. Директор отеля Тамерлан Караев уточнял, что Соседов потерял сознание из-за плохого самочувствия.

Церемония прощания и отпевание прошли в Большом зале Троекуровского кладбища 30 сентября. Траурное мероприятие посетили сотни человек, в том числе родственники и коллеги. Позднее критика похоронили рядом с отцом на Перепечинском кладбище в Подмосковье.