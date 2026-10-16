Собянин сообщил об отражении атаки уже 49 БПЛА, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны министерства обороны России продолжают отражать атаку беспилотников на столицу. Об уничтожении еще 12 аппаратов, летевших в сторону Москвы 16 октября, сообщил в MAX Сергей Собянин.

Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло 49. До этого мэр столицы информировал об уничтожении 37 аппаратов.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На фоне происходящего временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют во всех четырех аэропортах Московского региона. Меры затронули Шереметьево, Жуковский, Домодедово и Внуково.